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BRET MICHAELS: «Не держите в себе обиду»



BRET MICHAELS в беседе с "Lancaster Connects" ответил на вопрос, какие силы позволяют ему оставаться на плаву и продолжать творить вот уже четыре десятилетия подряд:



«Ваш мозг, когда вы работаете в таком бизнесе, как бизнес развлечений, состоит из множества подвижных элементов. Поэтому первое, с чего я начинаю, и я говорю об этом постоянно — это моя страсть. Я должен этого хотеть — находиться в гастрольном автобусе, путешествовать, быть вдали от семьи, детей, друзей, у вас должна быть страсть, которая движет вами, так что у вас должен быть этот драйв. Это главное. Но когда я использую слово "ставка на себя", это очень важно, и я снова и снова повторяю, что это означает, что вы можете использовать всё, что попадается вам на пути. Вы стоите у бейсбольной площадки или на поле... Я приведу пример из бейсбольной игры. Вы должны чувствовать мяч, если он попадает в вас, как прямой удар, поп-ап, грундер, уметь адаптироваться и приспосабливаться ко всему. Это не значит, что нужно терять себя. Я должен быть осторожен... Я не хочу сказать, что нужно бросаться в любой музыкальный стиль. Мы так не делали. Мы придерживались своей позиции, и когда всё шло хорошо, это было здорово. А когда стало трудно, мы были к этому готовы.



Один из уроков, который я усвоил, заключается в том, что я отказываюсь таить в себе чувство обиды и озлобленности. И я скажу вам, что меня били, толкали, поднимали, снова толкали, но я отказываюсь держать в себе эту ненависть. А эта обида — как тюремная камера. И позвольте мне сказать вам, что вы вроде бы всё делаете отлично, а потом появляется что-то, что рушит ваш мир. А иногда вы получаете удар в спину от человека, которому, как вам казалось, вы доверяли. Но вместо того чтобы нести в себе эту обиду, честно говоря, это нелегко, я просто решил: "Представим, что это лишь бревно в костре. Запалим огонь сильнее!" И дальше было только легче».







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