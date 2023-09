сегодня



Видео полного выступления BRET MICHAELS



Видео полного выступления BRET MICHAELS, которое состоялось в рамках RockTember 2023, доступно для просмотра ниже:



"Talk Dirty To Me"

"Ride The Wind"

"Your Mama Don't Dance" (Loggins & Messina)

"Look What The Cat Dragged In"

"Something To Believe In"

"Unskinny Bop"

"Every Rose Has Its Thorn"

"Nothin' But A Good Time"

"Sweet Home Alabama" (Lynyrd Skynyrd - with Trixter's Steve Brown and PJ Farley)







