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BRET MICHAELS: «Я не знал о Tommy»



BRET MICHAELS в рамках недавнего интервью признался, что не был в курсе проблем со здоровьем у Tommy Lee:



«До того вечера, когда он ушёл со сцены на премьере, я, честно говоря, ничего не знал. Я и понятия не имел. Я бы хотел дать вам больше информации, но правда в том, что это произошло в Атланте. И знаете, они всё равно зажгли.



Я большой поклонник LEPPARD, MÖTLEY и Joan. И CLASSLESS ACT — ещё одна замечательная, совсем новая группа, она гастролирует с нами.



Но, опять же, я возвращаюсь к этому... Я разговаривал об этом с [басистом CRÜE] Nikki Sixx'Ом; мы вместе давали интервью. И я сказал, что если бы меня не было на этом концерте среди выступающих, то я был на этом концерте среди зрителей. Для меня это был бы просто хороший музыкальный вечер».







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