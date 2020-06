сегодня



Акустика от BRET MICHAELS



BRET MICHAELS опубликовал акустическое исполнение классического трека LOGGINS AND MESSINA "Your Mama Don't Dance". Этот кавер вошёл в альбом POISON 1988 "Open Up and Say...Ahh!".













