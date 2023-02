сегодня



BRET MICHAELS переиздаёт альбом



BRET MICHAELS в 2001 году при помощи друзей записал пластинку с переработанными песнями POISON, которая получила название "Show Me Your Hits - A Salute To Poison". И вот настал момент для новой версии альбома — ряд композиций получили новое сведение, весь материал был ремастирован, и впервые он будет доступен на виниле.



Трек-лист:



01. Nothin' But A Good Time

02. Fallen Angel

03. Every Rose Has Its Thorn

04. Look What The Cat Dragged In

05. Talk Dirty To Me

06. Something To Believe In

07. I Want Action

08. Unskinny Bop

09. Stand

10. So Tell Me Why

11. Doin' As I Seen On My TV







