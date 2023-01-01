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Bret Michaels

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BRET MICHAELS: «Несите музыку фанатам!»



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BRET MICHAELS в рамках недавней беседы c "The Sports Junkies" поговорил о переменах в музыкальном мире:

«Вот что замечательно в новом способе создания музыки: мир может немедленно получить доступ к тому, чтобы ознакомиться с материалами, и это замечательно. Так что некоторые из олдскульных привратников, которые могли решать, станет ли новая группа или талант по-настоящему хорошей и известной миру, рухнули. Это мне и нравится. Я всегда искренне верил, что каждый заслуживает такого шанса.

Я говорю людям: "Самое замечательное, что о вас легко узнать". Недостаток в том, что от вас легко избавиться. Значит, время внимания гораздо меньше. Так что вам всё ещё приходится делать, как мне, когда я рос, мы играли в Paradise Bar & Grill, отодвигали бильярдный стол с дороги и раздавали флаеры. И я по-прежнему считаю, что чем бы вы ни занимались, во-первых, вы должны любить то, что вы делаете. А во-вторых, вы должны нести музыку на улицы и фанатам».




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