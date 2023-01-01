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*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 16
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 14
*Видео с текстом от METALLICA 14
*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 11
*KIP WINGER — о том, как JAMES HETFIELD извинился перед ним 11
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Bret Michaels

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20 мар 2023 : 		 BRET MICHAELS работает над новой книгой

24 фев 2023 : 		 Сможет ли BRET MICHAELS угадать песни?

18 фев 2023 : 		 BRET MICHAELS переиздаёт альбом

20 янв 2023 : 		 Новое видео BRET MICHAELS

10 янв 2023 : 		 BRET MICHAELS выпустит сингл зимой

5 янв 2023 : 		 BRET MICHAELS исполняет POISON

30 дек 2022 : 		 BRET MICHAELS исполняет POISON

3 дек 2022 : 		 BRET MICHAELS введен в Зал Славы Пенсильвании

27 окт 2022 : 		 BRET MICHAELS порадовал зрителей

28 июн 2022 : 		 BRET MICHAELS: «Я не знал о Tommy»

12 май 2022 : 		 BRET MICHAELS выступил с кавер-группой POISON

3 дек 2021 : 		 BRET MICHAELS дал кавер-группе POISON шанс

27 ноя 2021 : 		 BRET MICHAELS продает Бентли

29 сен 2021 : 		 BRET MICHAELS исполняет POISON

20 май 2021 : 		 BRET MICHAELS показал свою фигурку

20 мар 2021 : 		 BRET MICHAELS продает дом

15 мар 2021 : 		 BRET MICHAELS рад фигурке FUNKO

31 янв 2021 : 		 Выходят фигурки BRET MICHAELS

22 ноя 2020 : 		 BRET MICHAELS купил дом

23 июн 2020 : 		 Акустика от BRET MICHAELS

18 июн 2020 : 		 Акустика от BRET MICHAELS

16 май 2020 : 		 BRET MICHAELS о своей болезни

14 май 2020 : 		 BRET MICHAELS об отношениях со STEVIE NICKS

14 май 2020 : 		 BRET MICHAELS о своей книге

28 апр 2020 : 		 Человек-банан запустил мерч

24 апр 2020 : 		 BRET MICHAELS — человек-банан!
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BRET MICHAELS работает над новой книгой



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BRET MICHAELS заканчивает работу над книгой "Bet On Yourself: Don't Crash & Burn… Crash & Learn", выход которого предварительно намечен на осень 2023 года. Книга будет служить мотивационным, вдохновляющим и практическим руководством, в котором Bret поведет читателей в путешествие, выделяя примеры уроков, опираясь на взлеты и падения в собственной жизни в попытке осознать, что в каждом из нас живет несломленный боевой дух.




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