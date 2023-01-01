BRET MICHAELS работает над новой книгой

BRET MICHAELS заканчивает работу над книгой "Bet On Yourself: Don't Crash & Burn… Crash & Learn", выход которого предварительно намечен на осень 2023 года. Книга будет служить мотивационным, вдохновляющим и практическим руководством, в котором Bret поведет читателей в путешествие, выделяя примеры уроков, опираясь на взлеты и падения в собственной жизни в попытке осознать, что в каждом из нас живет несломленный боевой дух.
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