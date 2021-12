сегодня



BRET MICHAELS дал кавер-группе POISON шанс



BRET MICHAELS после просмотра "Clash Of The Cover Bands", в рамках которой кавер-группа POISON SHOT OF POISON проиграла кавер-группе DEPECHE MODE и отправилась домой, пригласил SHOT OF POISON на один из своих концертов на сцену:



«За всю вашу упорную работу и преданность делу создания невероятного шоу POISON и за всё, что вы сделали, я хочу пригласить вас на сцену на шоу Bret'a Michaels'a, и мы исполним "Nothin' But A Good Time" в рамках моего тура "Nothin' But A Good Vibe". "Они играют отличную живую музыку, и мне нравится энергия, которую они привнесли в "Clash Of The Cover Bands"».



«Спасибо за поддержку, для нас было бы честью сыграть с вами песню "Nothin' But A Good Time" на сцене во время вашего предстоящего тура "Nothin' But S Good Vibe"», — ответили SHOT OF POISON.













