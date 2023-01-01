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*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 32
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Bret Michaels

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BRET MICHAELS о раке кожи



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BRET MICHAELS поделился в Ин-сто-грамм несколькими фотографиями и сообщил, что недавняя смерть его друга, четыре года боровшегося с раком кожи, побудила его прийти на обследование и сделать неприятное для себя открытие:

«Просто зная, что я очень люблю природу и солнце, но в связи с недавним уходом из жизни моего друга Джимми Баффета, я решил, что настало время проверить то, что я считал пустяком. Оказалось, что это было действительно кое-что. Но благодаря невероятному открытию и биопсии, проведенной моим врачом Дарреном Уэстом, и быстрой реакции на эту процедуру в пятницу, прямо перед техасским шоу, я хочу признаться, что не хватит слов благодарности за все, что врачи делают для многих из нас, что не только, возможно, спасло мою жизнь, но и точно продлило ее, и, хотя я еще не полностью выкарабкался из этой ситуации, я чувствую, что все будет хорошо. С большой любовью и благодарностью отношусь к своей семье, которая подтолкнула меня к этому обследованию.

Так что... всем моим друзьям, которые любят природу и солнце так же сильно, как и я, я могу сказать только одно: пройдите обследование, чтобы мы могли продолжать жить и качаться на свежем воздухе. Вы никогда не прекратите борьбу, пока борьба не прекратится в вас... Оставайтесь непоколебимыми, друзья мои!»




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