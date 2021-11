сегодня



BRET MICHAELS продает Бентли



BRET MICHAELS в январе на Barrett-Jackson's 2022 выставит на аукцион свой 2007 Bentley Continental GT. В нагрузку победитель получит VIP-набор на два концерта "The Stadium Tour", а также гитару "Every Rose Has Its Thorn".



«Это похоже на самое удобное кресло, в котором вы когда-либо сидели, с невероятным звуком вокруг вас, бесшумно, но очень быстро. Это, наверное, самый комфортный автомобиль, который я когда-либо водил.



Я надеюсь, что тот, кому достанется этот автомобиль — и он станет частью их семьи — получит от него такое же удовольствие, как и я, потому что я много ездил на этой машине, и она мне очень нравится»



Хотя большая часть денег от продажи Bentley пойдет на благотворительность, автомобиль DeTomaso Pantera 1973 года также будет выставлен на аукцион, и все деньги от его продажи пойдут в пользу Неврологического института Барроу.



«Я — живое доказательство того, что институт Барроу работает: у меня было субарахноидальное кровоизлияние в мозг, и они спасли мне жизнь. А затем, вскоре после этого, мне снова сделали операцию на сердце, они спасли мне жизнь и в этом случае. Так что это просто поразительно. И мы собираемся пожертвовать все деньги, полученные в рамках аукциона, в пользу Барроу».













