Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*GENE SIMMONS: «Кто не хочет дозу, тот — враг!» 117
*Новое видео KID ROCK 52
*ALEX JONES — о словах GENE'a SIMMONS'a, что все без вакцины ... 36
*Куда пропали шоколадные зайцы? Отвечает гитарист SUFFOCATION 33
*TED NUGENT: «Кайл правильно застрелил этих мародеров!» 31
[= ||| все новости группы



*

Bret Michaels

*



27 ноя 2021 : 		 BRET MICHAELS продает Бентли

29 сен 2021 : 		 BRET MICHAELS исполняет POISON

20 май 2021 : 		 BRET MICHAELS показал свою фигурку

20 мар 2021 : 		 BRET MICHAELS продает дом

15 мар 2021 : 		 BRET MICHAELS рад фигурке FUNKO

31 янв 2021 : 		 Выходят фигурки BRET MICHAELS

22 ноя 2020 : 		 BRET MICHAELS купил дом

23 июн 2020 : 		 Акустика от BRET MICHAELS

18 июн 2020 : 		 Акустика от BRET MICHAELS

16 май 2020 : 		 BRET MICHAELS о своей болезни

14 май 2020 : 		 BRET MICHAELS об отношениях со STEVIE NICKS

14 май 2020 : 		 BRET MICHAELS о своей книге

28 апр 2020 : 		 Человек-банан запустил мерч

24 апр 2020 : 		 BRET MICHAELS — человек-банан!

24 апр 2020 : 		 BRET MICHAELS выпустит автобиографию весной

16 апр 2020 : 		 BRET MICHAELS исполняет хит POISON

14 апр 2020 : 		 Акустика от BRET MICHAELS

12 апр 2020 : 		 Акустика от BRET MICHAELS

11 апр 2020 : 		 Акустика от BRET MICHAELS

10 апр 2020 : 		 Акустика от BRET MICHAELS

7 апр 2020 : 		 BRET MICHAELS — человек-банан? Раунд второй

4 апр 2020 : 		 Акустика от BRET MICHAELS

19 мар 2020 : 		 Акустика от BRET MICHAELS

10 мар 2020 : 		 BRET MICHAELS не поедет в THE 80S CRUISE из-за коронавируса

8 мар 2020 : 		 BRET MICHAELS рассказал о хирургическом вмешательстве по поводу рака кожи

6 мар 2020 : 		 BRET MICHAELS — человек-банан?
Показать далее
| - |

|||| сегодня

BRET MICHAELS продает Бентли



*
zoom
*
* *
BRET MICHAELS в январе на Barrett-Jackson's 2022 выставит на аукцион свой 2007 Bentley Continental GT. В нагрузку победитель получит VIP-набор на два концерта "The Stadium Tour", а также гитару "Every Rose Has Its Thorn".

«Это похоже на самое удобное кресло, в котором вы когда-либо сидели, с невероятным звуком вокруг вас, бесшумно, но очень быстро. Это, наверное, самый комфортный автомобиль, который я когда-либо водил.

Я надеюсь, что тот, кому достанется этот автомобиль — и он станет частью их семьи — получит от него такое же удовольствие, как и я, потому что я много ездил на этой машине, и она мне очень нравится»

Хотя большая часть денег от продажи Bentley пойдет на благотворительность, автомобиль DeTomaso Pantera 1973 года также будет выставлен на аукцион, и все деньги от его продажи пойдут в пользу Неврологического института Барроу.

«Я — живое доказательство того, что институт Барроу работает: у меня было субарахноидальное кровоизлияние в мозг, и они спасли мне жизнь. А затем, вскоре после этого, мне снова сделали операцию на сердце, они спасли мне жизнь и в этом случае. Так что это просто поразительно. И мы собираемся пожертвовать все деньги, полученные в рамках аукциона, в пользу Барроу».

POISON's BRET MICHAELS To Auction His 2007 Bentley In Scottsdale Next Year





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 127

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом