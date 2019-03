сегодня



Новое видео CRAZY LIXX



"Break Out", новое видео CRAZY LIXX, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “Forever Wild", выходящего 17 мая:



1. Wicked

2. Break Out

3. Silent Thunder

4. (She's Wearing) Yesterday's Face

5. Eagle

6. Terminal Velocity

7. It's You

8. Love Don't Live Here Anymore

9. Weekend Lover

10. Never Die (Forever Wild) http://www.crazylixx.com







+0 -0









просмотров: 24