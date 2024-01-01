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*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 60
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*Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"... 20
*UNTO OTHERS выкинули из тура W.A.S.P. 17
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*Вокалист SHINEDOWN защищает вокалистку LINKIN PARK 13
*AC/DC штурмуют Top10 Великобритании 13
*Лидер W.A.S.P.: «Если бы CHRIS HOLMES был успешен в творческ... 12
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*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 60
*Попробуй Элтона Джона на вкус 35
*Лидер ACCEPT женился! 33
*Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"... 20
*UNTO OTHERS выкинули из тура W.A.S.P. 17
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Crazy Lixx

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9 сен 2024 : 		 Новое видео CRAZY LIXX

17 янв 2024 : 		 Новое видео CRAZY LIXX

14 дек 2023 : 		 Новое видео CRAZY LIXX

20 сен 2023 : 		 Новый сингл CRAZY LIXX

29 мар 2023 : 		 CRAZY LIXX на Frontiers Music Srl

7 ноя 2021 : 		 Новая песня CRAZY LIXX

15 окт 2021 : 		 Новое видео CRAZY LIXX

28 сен 2021 : 		 Новая песня CRAZY LIXX

20 авг 2021 : 		 Новое видео CRAZY LIXX

30 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления CRAZY LIXX

11 май 2019 : 		 Новое видео CRAZY LIXX

26 мар 2019 : 		 Новое видео CRAZY LIXX

25 июл 2018 : 		 Переиздания CRAZY LIXX выйдут осенью

1 авг 2017 : 		 Новое видео CRAZY LIXX

11 апр 2017 : 		 Новая песня CRAZY LIXX

4 апр 2017 : 		 Новое видео CRAZY LIXX

14 мар 2017 : 		 Новая песня CRAZY LIXX

4 мар 2017 : 		 Новая песня CRAZY LIXX

10 фев 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CRAZY LIXX

1 июл 2016 : 		 Фрагмент нового концертного релиза CRAZY LIXX

24 июн 2016 : 		 Фрагмент нового концертного релиза CRAZY LIXX

16 июн 2016 : 		 Фрагмент нового концертного релиза CRAZY LIXX

5 май 2016 : 		 Концертный релиз CRAZY LIXX выйдет в июле

1 фев 2016 : 		 Новое видео CRAZY LIXX

13 дек 2014 : 		 Новое видео CRAZY LIXX

17 окт 2014 : 		 Новое видео CRAZY LIXX
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Новое видео CRAZY LIXX



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"Call Of The Wild", новое видео группы CRAZY LIXX, доступно для просмотра ниже.

CRAZY LIXX Releases вЂњCall Of The WildвЂќ Single With Music Video Set To 1987 Movie вЂњThe Lost BoysвЂќ




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