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*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
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Новое видео CRAZY LIXX



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“Run Run Wild”, новое видео CRAZY LIXX, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Thrill Of The Bite:

“Highway Hurricane”
“Who Said Rock N’ Roll Is Dead”
“Little Miss Dangerous”
“Call Of The Wild”
“Recipe For Revolution”
“Run Run Wild”
“Midnight Rebels”
“Hunt For Danger”
“Final Warning”
“Stick It Out”




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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9 мар 2025
g
gravitgroove
Аутентично сделанная гадость! Я сначала подумал, что админ ошибся и видео не новое, обновленное.

Bon Jovi + Winger

просмотров: 300

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