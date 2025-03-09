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Новое видео CRAZY LIXX



“Run Run Wild”, новое видео CRAZY LIXX, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Thrill Of The Bite:



“Highway Hurricane”

“Who Said Rock N’ Roll Is Dead”

“Little Miss Dangerous”

“Call Of The Wild”

“Recipe For Revolution”

“Run Run Wild”

“Midnight Rebels”

“Hunt For Danger”

“Final Warning”

“Stick It Out” http://www.crazylixx.com







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