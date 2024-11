сегодня



Новое видео CRAZY LIXX



"Midnight Rebels", новое видео группы CRAZY LIXX, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Thrill Of The Bite, выходящего 14 февраля на Frontiers Music Srl:



"Highway Hurricane"

"Who Said Rock N' Roll Is Dead"

"Little Miss Dangerous"

"Call Of The Wild"

"Recipe For Revolution"

"Run Run Wild"

"Midnight Rebels"

"Hunt For Danger"

"Final Warning"

"Stick It Out"







+0 -0



просмотров: 26