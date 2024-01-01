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Новое видео CRAZY LIXX



"Little Miss Dangerous", новое видео группы CRAZY LIXX, доступно для просмотра ниже.



Danny Rexon: «Мы представляем вам еще один новый рок-сингл, и на этот раз это первая песня, полностью написанная мной и басистом Jens Anderson. Кроме того, это самая длинная песня, которую мы когда-либо выпускали в качестве сингла (ее продолжительность составляет 6 с лишним минут), и я считаю, что в ней есть несколько элементов и общее ощущение, которые немного отличаются от многих наших предыдущих работ.



Мне нравится эта песня, и я не могу дождаться реакции людей. И нет, это не кавер-версия одноименной песни Ted Nugent 1986 года, но, судя по ее звучанию, наша вполне могла быть выпущена в 1986 году — звучит все очень похоже».











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