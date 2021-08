сегодня



Новое видео CRAZY LIXX



"Anthem For America", новое видео группы CRAZY LIXX, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Street Lethal", выходящего пятого ноября на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Enter The Dojo"

"Rise Above"

"Anthem For America"

"The Power"

"Reach Out"

"Final Fury"

"Street Lethal"

"Caught Between The Rock N' Roll"

"In The Middle Of Nothing"

"One Fire - One Goal"

"Thief In The Night"







