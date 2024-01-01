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*Умер Пол Ди'Анно 34
*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 34
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 31
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Новое видео CRAZY LIXX



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“Anthem For America” , новое видео группы CRAZY LIXX, доступно для просмотра ниже.

«Всего через две недели граждане США будут выбирать своего следующего президента на ближайшие 4 года, и снова это выглядит как напряженная гонка с большим количеством конфликтов. Я не собираюсь вдаваться в политику и говорить вам, что думать или как голосовать — для этого у вас есть корпоративные СМИ и знаменитости. Но что бы вы ни делали, что бы ни решали, никогда не сомневайтесь в том, какой великой нацией были Соединенные Штаты и какой она может стать снова.

Конечно, она никогда не была идеальной, и, конечно, у нее была своя доля проблем, как и у любой другой страны. Но послушайте человека со стороны. Когда я был ребенком, выросшим в Швеции и смотревшим через океан, у меня не было никаких сомнений в том, что США в 80-е и 90-е годы были величайшей страной на Земле - страной свободных, родиной крутых, со свободой и рок-н-роллом для всех. И если вам когда-нибудь понадобится напомнить об этом, просто взгляните на это видео.

Удачи, Америка — мы болеем за тебя! 🤘🤠🇺🇸»

CRAZY LIXX Releases вЂњAnthem For AmericaвЂќ Music Video Set To 1984 Movie Hot Moves




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