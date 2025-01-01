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KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ...
58
EXODUS меняют нового на старого
54
MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с...
38
TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы...
38
Как снесли дом, где выросли основатели AC/DC
29
все новости группы
Crazy Lixx
Швеция
Glam Metal
Hard 'n' Heavy
http://www.crazylixx.com
Myspace:
http://www.myspace.com/crazylixxmusic
Facebook:
https://www.facebook.com/crazylixx
21 янв 2025
:
Новое видео CRAZY LIXX
22 ноя 2024
:
Новое видео CRAZY LIXX
24 окт 2024
:
Новое видео CRAZY LIXX
15 окт 2024
:
Новое видео CRAZY LIXX
9 сен 2024
:
Новое видео CRAZY LIXX
17 янв 2024
:
Новое видео CRAZY LIXX
14 дек 2023
:
Новое видео CRAZY LIXX
20 сен 2023
:
Новый сингл CRAZY LIXX
29 мар 2023
:
CRAZY LIXX на Frontiers Music Srl
7 ноя 2021
:
Новая песня CRAZY LIXX
15 окт 2021
:
Новое видео CRAZY LIXX
28 сен 2021
:
Новая песня CRAZY LIXX
20 авг 2021
:
Новое видео CRAZY LIXX
30 ноя 2019
:
Профессиональное видео с выступления CRAZY LIXX
11 май 2019
:
Новое видео CRAZY LIXX
26 мар 2019
:
Новое видео CRAZY LIXX
25 июл 2018
:
Переиздания CRAZY LIXX выйдут осенью
1 авг 2017
:
Новое видео CRAZY LIXX
11 апр 2017
:
Новая песня CRAZY LIXX
4 апр 2017
:
Новое видео CRAZY LIXX
14 мар 2017
:
Новая песня CRAZY LIXX
4 мар 2017
:
Новая песня CRAZY LIXX
10 фев 2017
:
Обложка и трек-лист нового альбома CRAZY LIXX
1 июл 2016
:
Фрагмент нового концертного релиза CRAZY LIXX
24 июн 2016
:
Фрагмент нового концертного релиза CRAZY LIXX
16 июн 2016
:
Фрагмент нового концертного релиза CRAZY LIXX
5 май 2016
:
Концертный релиз CRAZY LIXX выйдет в июле
1 фев 2016
:
Новое видео CRAZY LIXX
13 дек 2014
:
Новое видео CRAZY LIXX
17 окт 2014
:
Новое видео CRAZY LIXX
8 окт 2014
:
EPK от CRAZY LIXX
16 сен 2014
:
Семплы новых песен CRAZY LIXX
20 мар 2012
:
CRAZY LIXX выпустили новый сингл
17 фев 2012
:
Новый альбом CRAZY LIXX выйдет в апреле
28 дек 2011
:
Новый альбом CRAZY LIXX выйдет в апреле
сегодня
Новое видео CRAZY LIXX
“Hunt For Danger”, новое видео группы CRAZY LIXX, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Thrill Of The Bite, выходящего 14 февраля на Frontiers Music Srl:
"Highway Hurricane"
"Who Said Rock N' Roll Is Dead"
"Little Miss Dangerous"
"Call Of The Wild"
"Recipe For Revolution"
"Run Run Wild"
"Midnight Rebels"
"Hunt For Danger"
"Final Warning"
"Stick It Out"
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