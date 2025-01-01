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*EXODUS меняют нового на старого 54
*MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с... 38
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Crazy Lixx

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Новое видео CRAZY LIXX



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“Hunt For Danger”, новое видео группы CRAZY LIXX, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Thrill Of The Bite, выходящего 14 февраля на Frontiers Music Srl:

"Highway Hurricane"
"Who Said Rock N' Roll Is Dead"
"Little Miss Dangerous"
"Call Of The Wild"
"Recipe For Revolution"
"Run Run Wild"
"Midnight Rebels"
"Hunt For Danger"
"Final Warning"
"Stick It Out"

CRAZY LIXX Unveil New Single "Hunt For Danger"; Music Video Streaming




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