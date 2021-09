сегодня



Новая песня CRAZY LIXX



"Reach Out", новая песня группы CRAZY LIXX, доступна для прослушивания ниже. ОНа взята из альбома "Street Lethal", выходящего пятого ноября на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Enter The Dojo"

"Rise Above"

"Anthem For America"

"The Power"

"Reach Out"

"Final Fury"

"Street Lethal"

"Caught Between The Rock N' Roll"

"In The Middle Of Nothing"

"One Fire - One Goal"

"Thief In The Night"







+0 -0



просмотров: 158