Новое видео CRAZY LIXX



"Sword And Stone", новое видео группы CRAZY LIXX, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из сборника Two Shots Of Glory, выходящего 16 февраля:



"Two Shots At Glory"

"Fire It Up ('23)"

"Invincible"

"Lights Out! ('23)"

"Sword And Stone"

"Whiskey Tango Foxtrot ('23)"

"Ain't No Rest In Rock N' Roll ('23)"

"In The Night ('23)"

"Only The Dead Know ('23)"

"Sympathy ('23)"

"Church Of Rock ('23)"







