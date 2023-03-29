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CRAZY LIXX на Frontiers Music Srl



CRAZY LIXX продлили отношения с Frontiers Music Srl и до конца года выпустят специальный релиз, который будет включать пересведённые, перезаписанные варианты песен, а также ранее не выпускавшийся и совершенно новый материал.







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