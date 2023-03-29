Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты» 39
*Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома 27
*Видео с текстом от IMMORTAL 20
*Видео с выступления FEAR FACTORY 19
*WOLF HOFFMANN думал, что металл умер, когда появился гранж 13
*DAVE MUSTAINE считает, что KIKO лучше подходит для MEGADETH,... 11
*Басист METALLICA спел на песне из нового альбома 10
*Новая песня METAL CHURCH 10
*TED NUGENT: «Имеет ли женщина право на аборт?» 10
*Гитарист SABATON исполняет TOTO 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты» 39
*Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома 27
*Видео с текстом от IMMORTAL 20
*Видео с выступления FEAR FACTORY 19
*WOLF HOFFMANN думал, что металл умер, когда появился гранж 13
[= ||| все новости группы



*

Crazy Lixx

*



29 мар 2023 : 		 CRAZY LIXX на Frontiers Music Srl

7 ноя 2021 : 		 Новая песня CRAZY LIXX

15 окт 2021 : 		 Новое видео CRAZY LIXX

28 сен 2021 : 		 Новая песня CRAZY LIXX

20 авг 2021 : 		 Новое видео CRAZY LIXX

30 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления CRAZY LIXX

11 май 2019 : 		 Новое видео CRAZY LIXX

26 мар 2019 : 		 Новое видео CRAZY LIXX

25 июл 2018 : 		 Переиздания CRAZY LIXX выйдут осенью

1 авг 2017 : 		 Новое видео CRAZY LIXX

11 апр 2017 : 		 Новая песня CRAZY LIXX

4 апр 2017 : 		 Новое видео CRAZY LIXX

14 мар 2017 : 		 Новая песня CRAZY LIXX

4 мар 2017 : 		 Новая песня CRAZY LIXX

10 фев 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CRAZY LIXX

1 июл 2016 : 		 Фрагмент нового концертного релиза CRAZY LIXX

24 июн 2016 : 		 Фрагмент нового концертного релиза CRAZY LIXX

16 июн 2016 : 		 Фрагмент нового концертного релиза CRAZY LIXX

5 май 2016 : 		 Концертный релиз CRAZY LIXX выйдет в июле

1 фев 2016 : 		 Новое видео CRAZY LIXX

13 дек 2014 : 		 Новое видео CRAZY LIXX

17 окт 2014 : 		 Новое видео CRAZY LIXX

8 окт 2014 : 		 EPK от CRAZY LIXX

16 сен 2014 : 		 Семплы новых песен CRAZY LIXX

20 мар 2012 : 		 CRAZY LIXX выпустили новый сингл

17 фев 2012 : 		 Новый альбом CRAZY LIXX выйдет в апреле
Показать далее
| - |

|||| сегодня

CRAZY LIXX на Frontiers Music Srl



zoom
CRAZY LIXX продлили отношения с Frontiers Music Srl и до конца года выпустят специальный релиз, который будет включать пересведённые, перезаписанные варианты песен, а также ранее не выпускавшийся и совершенно новый материал.

CRAZY LIXX And Frontiers Announce New Recording Agreement; Special Release On The Way




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

29 мар 2023
E
EvgenBriden
Только в конце прошлого года узнал о существовании данного коллектива. Всё не переслушивал, конечно, но несколько отличных песен у них нарыл )

просмотров: 284

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом