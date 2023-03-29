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Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты»
39
Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома
27
Видео с текстом от IMMORTAL
20
Видео с выступления FEAR FACTORY
19
WOLF HOFFMANN думал, что металл умер, когда появился гранж
13
DAVE MUSTAINE считает, что KIKO лучше подходит для MEGADETH,...
11
Басист METALLICA спел на песне из нового альбома
10
Новая песня METAL CHURCH
10
TED NUGENT: «Имеет ли женщина право на аборт?»
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Гитарист SABATON исполняет TOTO
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Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты»
39
Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома
27
Видео с текстом от IMMORTAL
20
Видео с выступления FEAR FACTORY
19
WOLF HOFFMANN думал, что металл умер, когда появился гранж
13
все новости группы
Crazy Lixx
Швеция
Glam Metal
Hard 'n' Heavy
http://www.crazylixx.com
Myspace:
http://www.myspace.com/crazylixxmusic
Facebook:
https://www.facebook.com/crazylixx
29 мар 2023
:
CRAZY LIXX на Frontiers Music Srl
7 ноя 2021
:
Новая песня CRAZY LIXX
15 окт 2021
:
Новое видео CRAZY LIXX
28 сен 2021
:
Новая песня CRAZY LIXX
20 авг 2021
:
Новое видео CRAZY LIXX
30 ноя 2019
:
Профессиональное видео с выступления CRAZY LIXX
11 май 2019
:
Новое видео CRAZY LIXX
26 мар 2019
:
Новое видео CRAZY LIXX
25 июл 2018
:
Переиздания CRAZY LIXX выйдут осенью
1 авг 2017
:
Новое видео CRAZY LIXX
11 апр 2017
:
Новая песня CRAZY LIXX
4 апр 2017
:
Новое видео CRAZY LIXX
14 мар 2017
:
Новая песня CRAZY LIXX
4 мар 2017
:
Новая песня CRAZY LIXX
10 фев 2017
:
Обложка и трек-лист нового альбома CRAZY LIXX
1 июл 2016
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Фрагмент нового концертного релиза CRAZY LIXX
24 июн 2016
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Фрагмент нового концертного релиза CRAZY LIXX
16 июн 2016
:
Фрагмент нового концертного релиза CRAZY LIXX
5 май 2016
:
Концертный релиз CRAZY LIXX выйдет в июле
1 фев 2016
:
Новое видео CRAZY LIXX
13 дек 2014
:
Новое видео CRAZY LIXX
17 окт 2014
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Новое видео CRAZY LIXX
8 окт 2014
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EPK от CRAZY LIXX
16 сен 2014
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Семплы новых песен CRAZY LIXX
20 мар 2012
:
CRAZY LIXX выпустили новый сингл
17 фев 2012
:
Новый альбом CRAZY LIXX выйдет в апреле
сегодня
CRAZY LIXX на Frontiers Music Srl
CRAZY LIXX продлили отношения с Frontiers Music Srl и до конца года выпустят специальный релиз, который будет включать пересведённые, перезаписанные варианты песен, а также ранее не выпускавшийся и совершенно новый материал.
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29 мар 2023
E
EvgenBriden
Только в конце прошлого года узнал о существовании данного коллектива. Всё не переслушивал, конечно, но несколько отличных песен у них нарыл )
просмотров: 284
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
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