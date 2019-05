сегодня



THE CULT открыли тур



THE CULT открыли североамериканский тур в честь празднования 30-летней годовщины альбома "Sonic Temple" с выступления в Хьюстоне, штат Техас, состоявшегося 2 мая. Видео с концерта доступно ниже.



Сет-лист концерта:



01. Sun King

02. New York City (performed for first time since 2010)

03. Automatic Blues (performed for first time since 1991)

04. Sweet Soul Sister

05. American Horse

06. Soul Asylum (performed for first time since 1989)

07. Edie (Ciao Baby)

08. Fire Woman

09. Lucifer

10. American Gothic (performed for first time since 2002)

11. Rise

12. Spiritwalker

13. The Phoenix

14. She Sells Sanctuary



Бис:



15. Saints Are Down (performed for first time since 2011)



16. Rain



17. Love Removal Machine































+0 -0









просмотров: 142