30 мар 2023



Новое видео THE CULT



"Vendetta X", новое видео группы THE CULT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Under The Midnight Sun.



Трек-лист "Under The Midnight Sun":



01. Mirror

02. A Cut Inside

03. Vendetta X

04. Give Me Mercy

05. Outer Heaven

06. Knife Through Butterfly Heart

07. Impermanence

08. Under The Midnight Sun







+0 -0



просмотров: 210