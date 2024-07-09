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*Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For... 48
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The Cult

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Вокалист THE CULT: «Страсти у нас достаточно!»



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IAN ASTBURY в недавнем интервью обсудил юбилейный тур THE CULT по случаю 40-летия творческой активности коллектива:

«Мы переживаем ренессанс. Мы как будто бы остановили часы. Никто не говорил нам, что мы можем это сделать. Это не входит в планы многих групп. Они просто продолжают двигаться вперед, потом доходят до исполнения лучших хитов, а потом толстеют, стареют и умирают или вроде того. У нас все по-другому. Мы как Бенджамин Баттон. Я занимаюсь муай-тай (тайский бокс). Я дерусь, я занимаюсь спаррингом. Однажды я сильно прибавил в весе, когда мне сделали операцию на бедре. Это было очень тяжело, очень угнетающе. И тогда мне пришлось драться, как реваншисту, чтобы вернуться в зал, и я очень много работал, и это потребовало много сил.

У нас в группе есть [басист] Charlie Jones. Он играет с нами последние несколько лет. Он пришел [перед записью альбома 2022 года "Under The Midnight Sun"], и внезапно это стала совсем другая группа. Она омолодилась. И страсть - в комнате столько страсти в отношении этой музыки, в отношении нас. Мы смотрим друг на друга со страстью. Это не что-то вроде "О, мы снова будем играть эту песню? Скучно". А тут есть страсть. Она ощущается и ощущается очень ярко!»




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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9 июл 2024
a
amor
Дай-то бог, как говорится. А то последние два альбома ничего общего со страстью не имеют. Старческое вялое кряхтение. Говорю как давний фэн The Cult, есличо.

просмотров: 321

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