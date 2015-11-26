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The Cult

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14 июн 2021 : 		 THE CULT думают об альбоме

1 дек 2020 : 		 Гитарист THE CULT продает дом

2 июл 2020 : 		 THE CULT — о работе над новым материалом

7 май 2020 : 		 THE CULT на BLACK HILL RECORDS

27 дек 2019 : 		 Видео с выступления THE CULT

12 дек 2019 : 		 THE CULT работают над новым материалом

9 авг 2019 : 		 Лидер THE CULT о новом материале

4 май 2019 : 		 THE CULT открыли тур

20 май 2017 : 		 THE CULT почтили память Криса Корнелла

5 апр 2016 : 		 Новое видео THE CULT

5 апр 2016 : 		 THE CULT опубликовали тизер к новому видео

11 мар 2016 : 		 Видео с выступления THE CULT

10 мар 2016 : 		 THE CULT — родоначальники гранжа?

5 янв 2016 : 		 Новое видео THE CULT

21 дек 2015 : 		 Видео с выступления THE CULT

17 дек 2015 : 		 Видео с текстом от THE CULT

25 ноя 2015 : 		 Гитарист ALICE IN CHAINS присоединился на сцене к THE CULT

7 ноя 2015 : 		 Новая песня THE CULT

6 ноя 2015 : 		 THE CULT представили нового басиста

26 авг 2014 : 		 Гитарист THE CULT о новом альбоме

14 апр 2014 : 		 Профессиональное видео с выступления THE CULT

25 дек 2013 : 		 Вокалист THE CULT: «Старый способ выпуска музыки не работает»

30 сен 2013 : 		 Доска для сёрфинга от THE CULT

29 июл 2013 : 		 THE CULT открыли турне

17 июл 2013 : 		 JAMES STEVENSON вернулся в THE CULT

22 июн 2013 : 		 Новый релиз THE CULT выйдет в июле
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|||| сегодня

THE CULT думают об альбоме



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Гитарист THE CULT Billy Duffy в рамках недавнего интервью рассказал о процессе работы над новым материалом:

«Мы работали над этим в течение последних полутора лет. Мы работаем с отличным молодым английским продюсером по имени Tom Dalgety. И, учитывая обстоятельства последнего года или около того, это было нелегко. Но мы добились определённого прогресса.

Философия лагеря THE CULT на самом деле заключается в качестве, а не в количестве. Нам не нужно просто выпускать пластинки ради выпуска. Не являясь смешными, мы хотим в определённых реальных временных рамках убедиться, что записи, которые мы выпускаем, настолько хороши, насколько это возможно. Поэтому иногда это занимает немного больше времени. И это как раз то, к чему мы стремимся.

Мы в процессе работы над новым альбомом CULT».

THE CULT Is





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