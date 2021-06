сегодня



THE CULT думают об альбоме



Гитарист THE CULT Billy Duffy в рамках недавнего интервью рассказал о процессе работы над новым материалом:



«Мы работали над этим в течение последних полутора лет. Мы работаем с отличным молодым английским продюсером по имени Tom Dalgety. И, учитывая обстоятельства последнего года или около того, это было нелегко. Но мы добились определённого прогресса.



Философия лагеря THE CULT на самом деле заключается в качестве, а не в количестве. Нам не нужно просто выпускать пластинки ради выпуска. Не являясь смешными, мы хотим в определённых реальных временных рамках убедиться, что записи, которые мы выпускаем, настолько хороши, насколько это возможно. Поэтому иногда это занимает немного больше времени. И это как раз то, к чему мы стремимся.



Мы в процессе работы над новым альбомом CULT».













+0 -0



просмотров: 158