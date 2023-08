15 авг 2023



IAN ASTBURY и BILLY DUFFY исполнят музыку DEATH CULT



DEATH CULT, прославленная пост-панковая предтеча группы THE CULT, вернется с единственным выступлением в США 23 октября в The Theatre at the Ace Hotel в Лос-Анджелесе. Вечер будет посвящён DEATH CULT и их одноимённым EP, однако сет-лист будет охватывать три этапа развития группы — от SOUTHERN DEATH CULT до DEATH CULT и первых двух альбомов THE CULT: "Dreamtime" (1984) и "Love" (1985). Ian Astbury и Billy Duffy также проедутся и по Великобритании с материалом DEATH CULT.



Даты выступлений:



Oct. 23 - Los Angeles, CA @ The Theatre at The Ace Hotel

Nov. 06 - Belfast, UK @ Telegraph

Nov. 07 - Dublin, IE @ 3Olympia

Nov. 09 - Sheffield, UK @ Foundry

Nov. 10 - Liverpool, UK @ Guild of Students

Nov. 12 - Glasgow, UK @ Barrowland

Nov. 13 - Nottingham, UK @ Rock City

Nov. 14 - Birmingham, UK @ O2 Institute

Nov. 16 - Bournemouth, UK @ O2 Academy

Nov. 17 - Norwich, UK @ UEA

Nov. 18 - Manchester, UK @ Albert Hall

Nov. 20 - London, UK @ Brixton Electric

Nov. 21 - London, UK @ Brixton Electric







