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*JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON 46
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 27
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 20
*ROBERT FRIPP не парится насчёт негативной реакции на его вид... 19
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The Cult

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10 мар 2016 : 		 THE CULT — родоначальники гранжа?

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25 ноя 2015 : 		 Гитарист ALICE IN CHAINS присоединился на сцене к THE CULT
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Гитарист THE CULT: «ЭлЭй уже не торт»



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Гитарист THE CULT в интервью The Big Takeover рассказал, как распределяет время между Великобританией и США:

«Вообще-то я сейчас нахожусь в Испании на отдыхе, но живу между Великобританией и Лос-Анджелесом. Я живу как трансатлантическая британская рок-звезда. Я посмотрел на своих старших и лучших и подумал: "Как они справляются с этим?"

Знаете, я люблю Лос-Анджелес. Сейчас я не в восторге от политики в Калифорнии. Раньше мне нравились свободы. Я уехал из Англии, чтобы избежать всех этих проблем. Как бы это помягче сказать? Я не политик, правда, но вам просто должно быть позволено жить свободной жизнью, принимать собственные решения и отвечать за себя.

Я обнаружил, что в Великобритании было много помех, и я поехал в Калифорнию, где всё было очень свободно, открыто и круто, типа: "Занимайся своим калифорнийским хозяйством, чувак". Всё было замечательно, а потом, со временем, я стал старше, и мне показалось, что в Калифорнии уже не так свободно и легко. Кажется, что там много правил, установленных для твоего собственного улучшения людьми, которые говорят тебе, как жить, а я не из таких. Я езжу туда, мне там нравится, у меня там друзья, но я должен сказать, что на самом деле я там больше не живу. Я езжу туда работать.

Это моё мнение о Лос-Анджелесе. То, что было прекрасно в 80-х и 90-х годах, возможно, со временем стало куда менее прекрасным».




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