сегодня



Фронтмен THE CULT считает, что их новая пластинка лучшая из лучших



В новом интервью немецкому изданию Rock Antenne фронтмен THE CULT Ian Astbury похвалил последний альбом группы — "Under The Midnight Sun":



«Если вы поклонник рок-музыки, то наш новый альбом для вас... Я думаю, что в последнее время вряд ли выходили рок-пластинки, которые могут сравниться с "Under The Midnight Sun". И если уж говорить об этом, то это может показаться высокомерным заявлением, но я устал от этой чуши. Прекратите. Хватит выделываться. Хватит эксплуатировать своих фанатов. Хватит покровительствовать своим фанатам. И перестаньте называть их фанатами. Они — ваши благодетели. Наши слушатели — наши благодетели.



Я испытываю невероятную благодарность и уважение к людям, которые платят свои тяжело заработанные деньги, чтобы купить пластинку, прийти на шоу, купить футболку. Вы шутите? Я был одним из них, я им и остаюсь. Я ценю это. Я ценю их. И именно поэтому мы сделали эту пластинку, потому что мы хотели, чтобы она была лучшей из лучших. Это подарок. Да, за него нужно платить. Но, простите, таковы правила».







+0 -0



просмотров: 107