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*JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON 45
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 27
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 21
*ROBERT FRIPP не парится насчёт негативной реакции на его вид... 19
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The Cult

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31 окт 2022 : 		 Фронтмен THE CULT считает, что их новая пластинка лучшая из лучших

19 окт 2022 : 		 Новое видео THE CULT

8 сен 2022 : 		 Новая песня THE CULT

26 июл 2022 : 		 Новая песня THE CULT

8 июл 2022 : 		 Новая песня THE CULT

29 май 2022 : 		 Основная часть альбома THE CULT готова

26 авг 2021 : 		 THE CULT отменили все шоу на 2021

14 июн 2021 : 		 THE CULT думают об альбоме

1 дек 2020 : 		 Гитарист THE CULT продает дом

16 авг 2020 : 		 THE CULT записывают альбом

2 июл 2020 : 		 THE CULT — о работе над новым материалом

7 май 2020 : 		 THE CULT на BLACK HILL RECORDS

27 дек 2019 : 		 Видео с выступления THE CULT

12 дек 2019 : 		 THE CULT работают над новым материалом

9 авг 2019 : 		 Лидер THE CULT о новом материале

4 май 2019 : 		 THE CULT открыли тур

20 май 2017 : 		 THE CULT почтили память Криса Корнелла

5 апр 2016 : 		 Новое видео THE CULT

5 апр 2016 : 		 THE CULT опубликовали тизер к новому видео

11 мар 2016 : 		 Видео с выступления THE CULT

10 мар 2016 : 		 THE CULT — родоначальники гранжа?

5 янв 2016 : 		 Новое видео THE CULT

21 дек 2015 : 		 Видео с выступления THE CULT

17 дек 2015 : 		 Видео с текстом от THE CULT

25 ноя 2015 : 		 Гитарист ALICE IN CHAINS присоединился на сцене к THE CULT

7 ноя 2015 : 		 Новая песня THE CULT
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Фронтмен THE CULT считает, что их новая пластинка лучшая из лучших



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В новом интервью немецкому изданию Rock Antenne фронтмен THE CULT Ian Astbury похвалил последний альбом группы — "Under The Midnight Sun":

«Если вы поклонник рок-музыки, то наш новый альбом для вас... Я думаю, что в последнее время вряд ли выходили рок-пластинки, которые могут сравниться с "Under The Midnight Sun". И если уж говорить об этом, то это может показаться высокомерным заявлением, но я устал от этой чуши. Прекратите. Хватит выделываться. Хватит эксплуатировать своих фанатов. Хватит покровительствовать своим фанатам. И перестаньте называть их фанатами. Они — ваши благодетели. Наши слушатели — наши благодетели.

Я испытываю невероятную благодарность и уважение к людям, которые платят свои тяжело заработанные деньги, чтобы купить пластинку, прийти на шоу, купить футболку. Вы шутите? Я был одним из них, я им и остаюсь. Я ценю это. Я ценю их. И именно поэтому мы сделали эту пластинку, потому что мы хотели, чтобы она была лучшей из лучших. Это подарок. Да, за него нужно платить. Но, простите, таковы правила».




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