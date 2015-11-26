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The Cult

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2 июл 2020 : 		 THE CULT — о работе над новым материалом

7 май 2020 : 		 THE CULT на BLACK HILL RECORDS

27 дек 2019 : 		 Видео с выступления THE CULT

12 дек 2019 : 		 THE CULT работают над новым материалом

9 авг 2019 : 		 Лидер THE CULT о новом материале

4 май 2019 : 		 THE CULT открыли тур

20 май 2017 : 		 THE CULT почтили память Криса Корнелла

5 апр 2016 : 		 Новое видео THE CULT

5 апр 2016 : 		 THE CULT опубликовали тизер к новому видео

11 мар 2016 : 		 Видео с выступления THE CULT

10 мар 2016 : 		 THE CULT — родоначальники гранжа?

5 янв 2016 : 		 Новое видео THE CULT

21 дек 2015 : 		 Видео с выступления THE CULT

17 дек 2015 : 		 Видео с текстом от THE CULT

25 ноя 2015 : 		 Гитарист ALICE IN CHAINS присоединился на сцене к THE CULT

7 ноя 2015 : 		 Новая песня THE CULT

6 ноя 2015 : 		 THE CULT представили нового басиста

26 авг 2014 : 		 Гитарист THE CULT о новом альбоме

14 апр 2014 : 		 Профессиональное видео с выступления THE CULT

25 дек 2013 : 		 Вокалист THE CULT: «Старый способ выпуска музыки не работает»

30 сен 2013 : 		 Доска для сёрфинга от THE CULT

29 июл 2013 : 		 THE CULT открыли турне

17 июл 2013 : 		 JAMES STEVENSON вернулся в THE CULT

22 июн 2013 : 		 Новый релиз THE CULT выйдет в июле

4 дек 2012 : 		 Новое видео THE CULT

29 сен 2012 : 		 Новый релиз THE CULT выйдет в октябре
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THE CULT — о работе над новым материалом



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Гитарист THE CULT Billy Duffy рассказал о том, как идёт процесс работы над новой музыкой:

«Я придумал несколько риффов. THE CULT в процессе создания альбома, но по-своему. У нас занят продюсер, и он в Великобритании. И всё это продолжается. Я придумал кое-какие вещи — возможно, не так много [как мог бы].

Идеи либо приходят, либо нет. Я не сижу и не заставляю себя. Я знаю, что некоторые авторы музыки и (или) текстов [имеют] упорядоченный рабочий график — часы, проведённые перед пишущей машинкой, равны отдаче. Я же просто играю до тех пор, пока не почувствую что это именно то, что нужно, пока я не ощущу эту энергетику, — тогда и получаются какие-то риффы. Всё вот так буквально просто. Я понимаю идею — это почти похоже на зуд, когда очень хочется почесаться, и вот из всего этого что-то получается, и я это записываю. И так было уже почти 40 лет, так что я, вероятно, не в том возрасте, когда буду менять [свои методы]».

Он также коснулся процесса написания песен в THE CULT:

«Мои отношения с Ian'ом [Astbury, вокал] как автором, и то, что мы хотим от THE CULT, — мы оба достаточно дальновидны, мы не хотим пытаться переделать альбом 1986 года, когда мы были молодыми. Люди часто так говорят: "Почему бы вам не сделать такой альбом?" Ну потому что это было бы ложью. Как музыкант ты хочешь развиваться и просто говорить правду о том, где ты находишься в своей жизни... Но есть и много замечательных групп — например, AC/DC, которые пытаются сделать один и тот же альбом снова и снова, и [это работало] для них просто блестяще. Да благословит их Бог».

THE CULT





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