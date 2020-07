сегодня



THE CULT — о работе над новым материалом



Гитарист THE CULT Billy Duffy рассказал о том, как идёт процесс работы над новой музыкой:



«Я придумал несколько риффов. THE CULT в процессе создания альбома, но по-своему. У нас занят продюсер, и он в Великобритании. И всё это продолжается. Я придумал кое-какие вещи — возможно, не так много [как мог бы].



Идеи либо приходят, либо нет. Я не сижу и не заставляю себя. Я знаю, что некоторые авторы музыки и (или) текстов [имеют] упорядоченный рабочий график — часы, проведённые перед пишущей машинкой, равны отдаче. Я же просто играю до тех пор, пока не почувствую что это именно то, что нужно, пока я не ощущу эту энергетику, — тогда и получаются какие-то риффы. Всё вот так буквально просто. Я понимаю идею — это почти похоже на зуд, когда очень хочется почесаться, и вот из всего этого что-то получается, и я это записываю. И так было уже почти 40 лет, так что я, вероятно, не в том возрасте, когда буду менять [свои методы]».



Он также коснулся процесса написания песен в THE CULT:



«Мои отношения с Ian'ом [Astbury, вокал] как автором, и то, что мы хотим от THE CULT, — мы оба достаточно дальновидны, мы не хотим пытаться переделать альбом 1986 года, когда мы были молодыми. Люди часто так говорят: "Почему бы вам не сделать такой альбом?" Ну потому что это было бы ложью. Как музыкант ты хочешь развиваться и просто говорить правду о том, где ты находишься в своей жизни... Но есть и много замечательных групп — например, AC/DC, которые пытаются сделать один и тот же альбом снова и снова, и [это работало] для них просто блестяще. Да благословит их Бог».













