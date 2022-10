сегодня



Новое видео THE CULT



"Mirror", новое видео группы THE CULT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Under The Midnight Sun", выход которого состоялся седьмого октября на Black Hill Records. Продюсером материала был Tom Dalgety (PIXIES, GHOST, ROYAL BLOOD).



Трек-лист "Under The Midnight Sun":



01. Mirror

02. A Cut Inside

03. Vendetta X

04. Give Me Mercy

05. Outer Heaven

06. Knife Through Butterfly Heart

07. Impermanence

08. Under The Midnight Sun







