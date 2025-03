14 мар 2025



Вокалист THE CULT о новой музыке



Ian'a Astbury недавно спросили, планируют ли THE CULT выпустить новую пластинку, на что он ответил:



«Если это случится, то произойдет естественно. У нас нет жестких планов, но есть записи, которые уже почти закончены, над которыми мы работали ранее.



Мы выпустили [песни] «Flesh And Bone» и «C.O.T.A.». Они вышли только в виде семидюймовки. Никто даже не знает, что он был выпущен. Я решил, что это песни DEATH CULT [ступенька между предыдущей группой SOUTHERN DEATH CULT и THE CULT]. Называйте это как хотите. Для меня это было похоже на песни DEATH CULT. И теперь люди начинают слушать эти песни и говорить: «О, это действительно интересно. У вас есть еще что-нибудь?». И мы отвечаем: «Ну, у нас есть еще несколько песен того периода». И мы планируем выпустить еще несколько записей, возможно, с DEATH CULT. Но определенно THE CULT...



Я это к тому, что планы определенно есть, но официальный альбом в студии? Я не знаю. Это может случиться. А может и не случиться. Мы говорим о музыке прямо сейчас. Мы всегда говорим о музыке. Но... я не знаю. Сейчас нет никаких официальных планов идти в студию и записывать альбом.



Если вы знаете, как работает стриминг, алгоритм, вы можете потратить столько времени, сделать шедевр, выложить его в мир, а алгоритму он не понравится, и тогда он очень быстро исчезнет. Вы конкурируете с тысячами и тысячами, тысячами и тысячами отдельных творцов.



Мне кажется, что количество групп уменьшается, а количество артистов, которые делают записи в своих спальнях и студиях, маленьких студиях, увеличивается.



Я определенно буду выпускать музыку. В этом году будет музыка CULT в том или ином виде. Но это будет не в обычном формате. Возможно, в середине года выйдет одна пластинка, которая будет в обычном формате, в виде живого концерта, но больше я ничего сказать не могу. Вам придется подождать. Посмотрим. Нам нужно провести некоторые переговоры, чтобы закончить их.



С THE CULT мы очень интуитивны в этом плане. Мы не следуем какому-то плану или расписанию. Мы работаем в гармонии с ритмом того, что происходит вокруг нас.



«Under The Midnight Sun» связан с пандемией, потому что это был аномальный момент, который случается раз в жизни — даже не раз в поколение, а раз в столетие — так что это был аномальный случай. Здесь очень много слоев. Но в конечном итоге это должно быть воплощено четырьмя музыкантами на сцене, а затем вы должны использовать свой эмоциональный интеллект, чтобы все это передать. Поэтому много времени уходит на то, чтобы жить, документировать, изучать, читать.



На самом деле я не смотрю телевизор. У меня в доме два телевизора. Они никогда не включены. Может быть, футбол, и все. Все говорят: «Ты видел это телешоу, видел это телешоу, видел этот фильм, видел это телешоу?» Я хожу в кинотеатр, чтобы посмотреть фильм, например, последний фильм «Дюна». Я должен был увидеть его на большом экране, потому что по телевизору это просто отстой. Я нечасто смотрю телевизор. За свою жизнь я посмотрел много фильмов, но если это важный фильм, то я его посмотрю или он мне интересен. Но в основном я читаю и слушаю музыку. А потом тренируюсь в единоборствах. Еще занимаюсь креативной режиссурой для группы. И работаю над другими проектами — над своим материалом. Я бы даже не назвал это сольными проектами. Это коллаборации.



Так что я планирую, что в какой-то момент будет больше CULT, определенно будет DEATH CULT, будет больше CULT, а потом я буду работать над другими проектами сам, над другими совместными работами».







+0 -0



просмотров: 89