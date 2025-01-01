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THE CULT работают над новыми песнями



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Вокалист THE CULT Ian Astbury так ответил на вопрос о том, есть ли в планах новая музыка на этот год:

«Да, у нас есть несколько песен. Дело в том, как мы собираемся их выпустить, потому что сейчас всё очень изменилось с альбомами, потоковым вещанием. Альбомы как формат не работают, с ними практически покончено. Альбомы мертвы, мертва сама концепция создания альбома, мне по душе если у вас есть музыка, и она свежая, выкладывайте её».

На вопрос о том, предпочитает ли он лично старый способ выпуска музыки в виде сборника песен на полноформатной пластинке, Ian сказал:

«Много лет назад это был просто другой формат — другое время, другой формат, и вы шли в ногу с форматом, а формат заключался в выпуске альбомов, гастролях, радиоэфирах и тому подобных вещах, тогда как сейчас формат совсем другой — потоковое вещание — и я полагаю, что именно поэтому сейчас так много индивидуальных артистов или дуэтов, которые делают музыку в гораздо более цифровой среде, более компактной среде. Искусство записи ударных установок, гитарных усилителей с микрофонов умирает, потому что вы можете просто установить множество плагинов, если вы хоть что-то знаете о звукозаписи, которые имитируют то, в чем раньше хорошо разбирались лишь студийные звукорежиссеры. Цифровые технологии теперь могут имитировать то же самое. Так что мы с вами видим конец эпохи этих невероятных специалистов — звукорежиссёров и продюсеров, которые работали в совершенно другой среде. Это не значит, что то, что происходит сейчас, не важно или не имеет значения с точки зрения качества того, что выпускается, потому что есть невероятная музыка, которая записывается вне больших студий, в очень маленьких помещениях с цифровыми технологиями. Но я считаю, что то, как сейчас создаётся музыка, меняет сам подход людей к творчеству.

Определенно, рок-музыканты в большинстве своем — если вы играете в гитарной группе, вам обычно нравится быть в комнате вместе, бас-бочки, гитары, вокал, если только это не артист, который... например, некоторые артисты — это один человек, который создает альбом в своей спальне, а затем собирают вокруг этой пластинки группу и представляют проект как полноценную группу, но на самом деле все песни записал только он один».




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