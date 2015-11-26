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Гитарист DARK FUNERAL : «Я всегда стараюсь двигаться вперёд!»



В одном из разговоров с Infernal TV лидер DARK FUNERAL Lord Ahriman сказал, что не привык жить прошлым:



«Что касается меня, то я всегда стараюсь двигаться дальше. Я никогда не оглядываюсь, я смотрю вперёд. И до тех пор, пока я не буду доволен тем положением, в котором мы находимся, я буду идти вперёд, чтобы постараться сделать всё лучше и грандиознее, эпичнее и злее. Нет, через 25 жизнь только начинается!»















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