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Dark Funeral

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21 июл 2020 : 		 Гитарист DARK FUNERAL: «Я всегда стараюсь двигаться вперёд!»

30 янв 2020 : 		 Концертное видео DARK FUNERAL

21 май 2019 : 		 Концертное видео DARK FUNERAL

10 ноя 2017 : 		 DARK FUNERAL сменили ударника

30 янв 2017 : 		 DARK FUNERAL выиграли награду P3 Guld

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления DARK FUNERAL

1 июн 2016 : 		 Новое видео DARK FUNERAL

1 апр 2016 : 		 Новая песня DARK FUNERAL

9 мар 2016 : 		 Новый альбом DARK FUNERAL выйдет в июне

1 фев 2016 : 		 DARK FUNERAL начали запись

23 ноя 2015 : 		 DARK FUNERAL начнут запись в начале 2016

9 янв 2015 : 		 DARK FUNERAL выпустят лимитированный сингл на виниле

19 дек 2014 : 		 DARK FUNERAL представили новых басиста и вокалиста

17 дек 2014 : 		 DARK FUNERAL представили новый состав

12 май 2014 : 		 DARK FUNERAL отпраздновали юбилей

21 фев 2014 : 		 DARK FUNERAL готовятся к юбилейному концерту

8 янв 2014 : 		 DARK FUNERAL отметят юбилей в мае

4 дек 2013 : 		 Видео полного концерта DARK FUNERAL

22 авг 2013 : 		 Детали переизданий DARK FUNERAL

11 авг 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления DARK FUNERAL

25 мар 2013 : 		 Лидер DARK FUNERAL о смерти бывшего гитариста

25 мар 2013 : 		 Умер бывший гитарист NECROPHOBIC/DARK FUNERAL

7 мар 2013 : 		 EMPEROR MAGUS CALIGULA вернется на юбилейные концерты в DARK FUNERAL

4 фев 2013 : 		 DARK FUNERAL в Денвере

31 дек 2012 : 		 DARK FUNERAL готовят сюрпризы на юбилей

6 авг 2012 : 		 Профессиональное видео всего выступления DARK FUNERAL
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Гитарист DARK FUNERAL: «Я всегда стараюсь двигаться вперёд!»



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В одном из разговоров с Infernal TV лидер DARK FUNERAL Lord Ahriman сказал, что не привык жить прошлым:

«Что касается меня, то я всегда стараюсь двигаться дальше. Я никогда не оглядываюсь, я смотрю вперёд. И до тех пор, пока я не буду доволен тем положением, в котором мы находимся, я буду идти вперёд, чтобы постараться сделать всё лучше и грандиознее, эпичнее и злее. Нет, через 25 жизнь только начинается!»



DARK FUNERAL Guitarist:




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

YNWA


21 июл 2020, 10:54		Что-то долго двигается к следующему альбому. Четыре года уже прошло.


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