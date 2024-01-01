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*MICHAEL SCHENKER о том, почему он отклонил предложение OZZY ... 28
*DON DOKKEN: «Сейчас нельзя хвалить буфера» 27
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Dark Funeral

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9 янв 2022 : 		 Новое видео DARK FUNERAL

4 янв 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DARK FUNERAL

3 ноя 2021 : 		 Новый альбом DARK FUNERAL выйдет весной

4 фев 2021 : 		 DARK FUNERAL работают над демо

21 июл 2020 : 		 Гитарист DARK FUNERAL: «Я всегда стараюсь двигаться вперёд!»

30 янв 2020 : 		 Концертное видео DARK FUNERAL

21 май 2019 : 		 Концертное видео DARK FUNERAL

10 ноя 2017 : 		 DARK FUNERAL сменили ударника

30 янв 2017 : 		 DARK FUNERAL выиграли награду P3 Guld

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1 апр 2016 : 		 Новая песня DARK FUNERAL

9 мар 2016 : 		 Новый альбом DARK FUNERAL выйдет в июне

1 фев 2016 : 		 DARK FUNERAL начали запись

23 ноя 2015 : 		 DARK FUNERAL начнут запись в начале 2016

9 янв 2015 : 		 DARK FUNERAL выпустят лимитированный сингл на виниле

19 дек 2014 : 		 DARK FUNERAL представили новых басиста и вокалиста

17 дек 2014 : 		 DARK FUNERAL представили новый состав

12 май 2014 : 		 DARK FUNERAL отпраздновали юбилей

21 фев 2014 : 		 DARK FUNERAL готовятся к юбилейному концерту

8 янв 2014 : 		 DARK FUNERAL отметят юбилей в мае
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Вокалист DARK FUNERAL попал в больницу



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Вокалист DARK FUNERAL Heljarmader опубликовал следующее сообщение:

«Кто хочет жить вечно? Я только что вернулся после очень близкого общения с самой Смертью, но я еще не умер и не умираю. Я пострадал от довольно серьезного тромбоза (тромба), к счастью, меня вовремя госпитализировали, и я получил необходимое лечение, чтобы справиться со своей болезнью, а также составлен долгосрочный план для максимального восстановления. Обо мне хорошо заботятся, со мной рядом находятся нужные люди и семья. Пожалуйста, уважайте мою личную жизнь.

Однако я должен сказать вам, и это причина, по которой я чувствую себя обязанным сделать это испытание достоянием общественности, что я не смогу выступить на двух предстоящих шоу, и это меня очень расстраивает. Мы не знаем точно, насколько обширным будет это заболевание, но на данный момент я точно не смогу выступить на концертах Grá в Афинах (26 января) и Стокгольме (3 февраля). Мне не разрешает медицинская команда, которая заботится обо мне, так как это может поставить под угрозу мое здоровье. Однако! Концерты будут проведены остальными участниками группы, а Niklas будет исполнять двойную роль гитариста и вокалиста, так что концерты не отменяются. Я призываю всех вас пойти и насладиться ими, поскольку вы получаете уникальное представление и тем самым поддерживаете Grá, а также меня.

Что касается будущих концертов, я и моя медицинская команда уверены, что я полностью восстановлюсь к тому времени, когда смогу выполнить все, что запланировано в моем графике.

Спасибо за понимание, и я расскажу вам больше, когда смогу. Сейчас это все, что можно сказать, и мне нужно время, чтобы отдохнуть и восстановиться, спасибо за ваше время. /Heljarmadr»

DARK FUNERAL Frontman Hospitalized; Will Miss Upcoming Shows With GRГЃ




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