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Вокалист DARK FUNERAL попал в больницу



Вокалист DARK FUNERAL Heljarmader опубликовал следующее сообщение:



«Кто хочет жить вечно? Я только что вернулся после очень близкого общения с самой Смертью, но я еще не умер и не умираю. Я пострадал от довольно серьезного тромбоза (тромба), к счастью, меня вовремя госпитализировали, и я получил необходимое лечение, чтобы справиться со своей болезнью, а также составлен долгосрочный план для максимального восстановления. Обо мне хорошо заботятся, со мной рядом находятся нужные люди и семья. Пожалуйста, уважайте мою личную жизнь.



Однако я должен сказать вам, и это причина, по которой я чувствую себя обязанным сделать это испытание достоянием общественности, что я не смогу выступить на двух предстоящих шоу, и это меня очень расстраивает. Мы не знаем точно, насколько обширным будет это заболевание, но на данный момент я точно не смогу выступить на концертах Grá в Афинах (26 января) и Стокгольме (3 февраля). Мне не разрешает медицинская команда, которая заботится обо мне, так как это может поставить под угрозу мое здоровье. Однако! Концерты будут проведены остальными участниками группы, а Niklas будет исполнять двойную роль гитариста и вокалиста, так что концерты не отменяются. Я призываю всех вас пойти и насладиться ими, поскольку вы получаете уникальное представление и тем самым поддерживаете Grá, а также меня.



Что касается будущих концертов, я и моя медицинская команда уверены, что я полностью восстановлюсь к тому времени, когда смогу выполнить все, что запланировано в моем графике.



Спасибо за понимание, и я расскажу вам больше, когда смогу. Сейчас это все, что можно сказать, и мне нужно время, чтобы отдохнуть и восстановиться, спасибо за ваше время. /Heljarmadr»







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