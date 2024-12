сегодня



Сольный номер от вокалиста DARK FUNERAL



Вокалист DARK FUNERAL готовит сольный ЕР A Poison To The Firmament"; который выйдет первого января. Заглавная тема доступна для прослушивания ниже.



«Я предлагаю вашему вниманию новую музыкальную композицию, выпущенную под моим именем Heljarmadr. Официальная премьера песни «A Poison To The Firmament».



Это первая из двух песен с одноименного EP. Полный EP будет доступен на всех платформах, а также на CD, начиная с 1 января 2025 года, что является официальной датой релиза.



Если вам понравилась песня, пожалуйста, поделитесь ею, оставьте комментарий, нажмите на кнопку «нравится». Этот релиз полностью DIY, так что все вы можете реально повлиять на ситуацию, показав алгоритмам, что они вам нравятся.



Мы ищем подходящий лейбл для работы над полноформатным альбомом, если вы его представляете, свяжитесь с нами.



Я прощаюсь и благодарю вас за 2024 год».



Состав:



Andreas ”Heljarmadr” Vingbäck – guitars, vocals and keyboards

Adra-Melek – bass

Dennis Ekdahl – drums

Sarah Jezebel Deva – vocals

Kakophonix - cello

Bruno Sa – saxophone and keyboards







+0 -0



просмотров: 82