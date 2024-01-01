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Dark Funeral

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Сольный номер от вокалиста DARK FUNERAL



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Вокалист DARK FUNERAL готовит сольный ЕР A Poison To The Firmament"; который выйдет первого января. Заглавная тема доступна для прослушивания ниже.

«Я предлагаю вашему вниманию новую музыкальную композицию, выпущенную под моим именем Heljarmadr. Официальная премьера песни «A Poison To The Firmament».

Это первая из двух песен с одноименного EP. Полный EP будет доступен на всех платформах, а также на CD, начиная с 1 января 2025 года, что является официальной датой релиза.

Если вам понравилась песня, пожалуйста, поделитесь ею, оставьте комментарий, нажмите на кнопку «нравится». Этот релиз полностью DIY, так что все вы можете реально повлиять на ситуацию, показав алгоритмам, что они вам нравятся.

Мы ищем подходящий лейбл для работы над полноформатным альбомом, если вы его представляете, свяжитесь с нами.

Я прощаюсь и благодарю вас за 2024 год».

Состав:

Andreas ”Heljarmadr” Vingbäck – guitars, vocals and keyboards
Adra-Melek – bass
Dennis Ekdahl – drums
Sarah Jezebel Deva – vocals
Kakophonix - cello
Bruno Sa – saxophone and keyboards




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