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Третья операция лидера DARK FUNERAL



LORD AHRIMAN десятого февраля написал в своем аккаунте:



«Говорят, что третий раз — самое приятное, но, к сожалению, не всегда. С момента моей последней операции по удалению грыжи в феврале 2023 года у меня было ноющее чувство, что что-то не так, и я оказался прав. У меня образовалась новая грыжа, третья по счету, и я готов немедленно ее устранить.



Я устал от того, что завяз в этом круговороте без возможности полностью восстановиться и вернуть свою форму», - говорит он. «Балансировать между гастролями и постоянными травмами и операциями - это стресс и изнурительная работа. Но я оптимистично настроен на то, что это будет последняя неприятность».



Поскольку операция запланирована сразу после предстоящего южноамериканского тура, Lord Ahriman уверяет поклонников, что ни одно из запланированных шоу не пострадает.



«Я недавно разговаривал с хирургическим отделением и договорился о дате операции сразу после нашего тура по Южной Америке в марте. Это даст мне достаточно времени, чтобы восстановиться перед летними фестивалями. Никакие шоу не пострадают, и я проведу все запланированные концерты как до, так и после операции.



Как только я справлюсь с этой проблемой, и наш напряженный гастрольный график сократится, я полностью сосредоточусь на написании музыки для нового альбома. Но сначала, после почти четырех месяцев безостановочных гастролей, настало время для столь необходимого отпуска».











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