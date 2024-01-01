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Dark Funeral

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10 авг 2024 : 		 Перезаписанный трек DARK FUNERAL

10 июл 2024 : 		 Перезаписанный трек DARK FUNERAL

20 июн 2024 : 		 Перезаписанный трек DARK FUNERAL

7 июн 2024 : 		 Перезаписанный трек DARK FUNERAL

18 янв 2024 : 		 Вокалист DARK FUNERAL попал в больницу

19 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления DARK FUNERAL

16 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления DARK FUNERAL

3 мар 2022 : 		 Новое видео DARK FUNERAL

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9 янв 2022 : 		 Новое видео DARK FUNERAL

4 янв 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DARK FUNERAL

3 ноя 2021 : 		 Новый альбом DARK FUNERAL выйдет весной

4 фев 2021 : 		 DARK FUNERAL работают над демо

21 июл 2020 : 		 Гитарист DARK FUNERAL: «Я всегда стараюсь двигаться вперёд!»

30 янв 2020 : 		 Концертное видео DARK FUNERAL

21 май 2019 : 		 Концертное видео DARK FUNERAL

10 ноя 2017 : 		 DARK FUNERAL сменили ударника

30 янв 2017 : 		 DARK FUNERAL выиграли награду P3 Guld

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления DARK FUNERAL

1 июн 2016 : 		 Новое видео DARK FUNERAL

1 апр 2016 : 		 Новая песня DARK FUNERAL

9 мар 2016 : 		 Новый альбом DARK FUNERAL выйдет в июне

1 фев 2016 : 		 DARK FUNERAL начали запись

23 ноя 2015 : 		 DARK FUNERAL начнут запись в начале 2016

9 янв 2015 : 		 DARK FUNERAL выпустят лимитированный сингл на виниле

19 дек 2014 : 		 DARK FUNERAL представили новых басиста и вокалиста
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Перезаписанный трек DARK FUNERAL



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"In The Sign Of The Horns" (Re-Recording 2024), новый трек DARK FUNERAL, доступен для прослушивания ниже. Эта композиция будет включена в обновленную версию дебютного альбома, получившую название Dark Funeral (30th Anniversary Edition) и выпущенного девятого августа.

1. Open The Gates
2. Shadows Over Transylvania
3. My Dark Desires
4. In The Sign Of The Horns
5. Open The Gates (Re-Recording 2024)
6. Shadows Over Transylvania (Re-Recording 2024)
7. My Dark Desires (Re-Recording 2024)
8. In The Sign Of The Horns (Re-Recording 2024)

Lord Ahriman & DARK FUNERAL : «В январе 1994 года мы с Блэкмуном (RIP) вложили все наши доходы и сбережения в запись и печать 1000 копий нашего 4-трекового дебютного Mini-CD. Мини-диск мы тоже выпустили сами.

Достичь значительной вехи в виде эпического 30-летнего юбилея — это, конечно, очень почетно для меня и группы. Три десятилетия шведского блэк-металла наполнены драгоценными воспоминаниями. Настало время задуматься о том, с чего все началось, о 30-летнем эпическом путешествии, наполненном опытом и нерушимыми узами. И в честь этого мы вдохнули новую жизнь в эти легендарные песни и сделали их честно, но придали обновленное звучание»

DARK FUNERAL Share Official Visualizer For "In The Sign Of The Horns" (Re-Recording 2024)

INFRARED - "Demon's Blood"




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