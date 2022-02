сегодня



Новое видео DARK FUNERAL



"Nightfall", новое видео группы DARK FUNERAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "We Are The Apocalypse", выходящего 18 марта на Century Media Records:



01. Nightfall

02. Let The Devil In

03. When Our Vengeance Is Done

04. Nosferatu

05. When I'm Gone

06. Beyond The Grave

07. A Beast To Praise

08. Leviathan

09. We Are The Apocalypse http://www.darkfuneral.se







