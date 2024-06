сегодня



Перезаписанный трек DARK FUNERAL



Open The Gates (Re-Recording 2024), новый трек DARK FUNERAL, доступен для прослушивания ниже. Эта композиция будет включена в обновленную версию дебютного альбома, получившую название Dark Funeral (30th Anniversary Edition) и выходящую девятого августа.



1. Open The Gates

2. Shadows Over Transylvania

3. My Dark Desires

4. In The Sign Of The Horns

5. Open The Gates (Re-Recording 2024)

6. Shadows Over Transylvania (Re-Recording 2024)

7. My Dark Desires (Re-Recording 2024)

8. In The Sign Of The Horns (Re-Recording 2024)



Lord Ahriman & DARK FUNERAL : «В январе 1994 года мы с Блэкмуном (RIP) вложили все наши доходы и сбережения в запись и печать 1000 копий нашего 4-трекового дебютного Mini-CD. Мини-диск мы тоже выпустили сами.



Достичь значительной вехи в виде эпического 30-летнего юбилея — это, конечно, очень почетно для меня и группы. Три десятилетия шведского блэк-металла наполнены драгоценными воспоминаниями. Настало время задуматься о том, с чего все началось, о 30-летнем эпическом путешествии, наполненном опытом и нерушимыми узами. И в честь этого мы вдохнули новую жизнь в эти легендарные песни и сделали их честно, но придали обновленное звучание» http://www.darkfuneral.se







