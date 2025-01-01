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*С Новым Годом! 76
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 36
*Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект 31
*Любимый рифф лидера ANNIHILATOR 24
*KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов 16
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Dark Funeral

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6 янв 2025 : 		 Новая песня вокалиста DARK FUNERAL

30 дек 2024 : 		 Сольный номер от вокалиста DARK FUNERAL

10 авг 2024 : 		 Перезаписанный трек DARK FUNERAL

10 июл 2024 : 		 Перезаписанный трек DARK FUNERAL

20 июн 2024 : 		 Перезаписанный трек DARK FUNERAL

7 июн 2024 : 		 Перезаписанный трек DARK FUNERAL

18 янв 2024 : 		 Вокалист DARK FUNERAL попал в больницу

19 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления DARK FUNERAL

16 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления DARK FUNERAL

3 мар 2022 : 		 Новое видео DARK FUNERAL

8 фев 2022 : 		 Новое видео DARK FUNERAL

9 янв 2022 : 		 Новое видео DARK FUNERAL

4 янв 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DARK FUNERAL

3 ноя 2021 : 		 Новый альбом DARK FUNERAL выйдет весной

4 фев 2021 : 		 DARK FUNERAL работают над демо

21 июл 2020 : 		 Гитарист DARK FUNERAL: «Я всегда стараюсь двигаться вперёд!»

30 янв 2020 : 		 Концертное видео DARK FUNERAL

21 май 2019 : 		 Концертное видео DARK FUNERAL

10 ноя 2017 : 		 DARK FUNERAL сменили ударника

30 янв 2017 : 		 DARK FUNERAL выиграли награду P3 Guld

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления DARK FUNERAL

1 июн 2016 : 		 Новое видео DARK FUNERAL

1 апр 2016 : 		 Новая песня DARK FUNERAL

9 мар 2016 : 		 Новый альбом DARK FUNERAL выйдет в июне

1 фев 2016 : 		 DARK FUNERAL начали запись

23 ноя 2015 : 		 DARK FUNERAL начнут запись в начале 2016
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Новая песня вокалиста DARK FUNERAL



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"All Days Are Black", новая песня вокалиста DARK FUNERAL, доступна ниже. Этот трек взят из дебютного сольного ЕР A Poison To The Firmament".

DARK FUNERAL Vocalist HELJARMADR Releases New EP;




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