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*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 15
*Видео с текстом от METALLICA 14
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 13
*Новый сезон Бивиса и Баттхеда выйдет весной 12
*KIP WINGER — о том, как JAMES HETFIELD извинился перед ним 11
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Dark Funeral

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19 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления DARK FUNERAL

16 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления DARK FUNERAL

3 мар 2022 : 		 Новое видео DARK FUNERAL

8 фев 2022 : 		 Новое видео DARK FUNERAL

9 янв 2022 : 		 Новое видео DARK FUNERAL

4 янв 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DARK FUNERAL

3 ноя 2021 : 		 Новый альбом DARK FUNERAL выйдет весной

4 фев 2021 : 		 DARK FUNERAL работают над демо

21 июл 2020 : 		 Гитарист DARK FUNERAL: «Я всегда стараюсь двигаться вперёд!»

30 янв 2020 : 		 Концертное видео DARK FUNERAL

21 май 2019 : 		 Концертное видео DARK FUNERAL

10 ноя 2017 : 		 DARK FUNERAL сменили ударника

30 янв 2017 : 		 DARK FUNERAL выиграли награду P3 Guld

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления DARK FUNERAL

1 июн 2016 : 		 Новое видео DARK FUNERAL

1 апр 2016 : 		 Новая песня DARK FUNERAL

9 мар 2016 : 		 Новый альбом DARK FUNERAL выйдет в июне

1 фев 2016 : 		 DARK FUNERAL начали запись

23 ноя 2015 : 		 DARK FUNERAL начнут запись в начале 2016

9 янв 2015 : 		 DARK FUNERAL выпустят лимитированный сингл на виниле

19 дек 2014 : 		 DARK FUNERAL представили новых басиста и вокалиста

17 дек 2014 : 		 DARK FUNERAL представили новый состав

12 май 2014 : 		 DARK FUNERAL отпраздновали юбилей

21 фев 2014 : 		 DARK FUNERAL готовятся к юбилейному концерту

8 янв 2014 : 		 DARK FUNERAL отметят юбилей в мае

4 дек 2013 : 		 Видео полного концерта DARK FUNERAL
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Профессиональное видео с выступления DARK FUNERAL



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Профессиональное видео с выступления DARK FUNERAL, которое состоялось в рамках фестиваля Bloodstock 2022, доступно для просмотра ниже.

Watch DARK FUNERAL Perform "Leviathan" At Bloodstock 2022; Pro-Shot Video




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19 мар 2023
M
Mistis
ничего не изменилось
Like!1
19 мар 2023
WahrandPhain
ничего не изменилось (2)

просмотров: 402

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