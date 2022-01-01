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DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей"
38
Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE
22
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN
17
Новое видео SCORPIONS
14
BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ...
14
TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO
13
Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла
12
Новое видео BLOODYWOOD
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Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей"
38
Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE
22
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN
17
Новое видео SCORPIONS
14
BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ...
14
все новости группы
Dark Funeral
Швеция
Black Metal
http://www.darkfuneral.se
Myspace:
http://www.myspace.com/darkfuneral
Facebook:
https://www.facebook.com/darkfuneral/
3 мар 2022
:
Новое видео DARK FUNERAL
8 фев 2022
:
Новое видео DARK FUNERAL
9 янв 2022
:
Новое видео DARK FUNERAL
4 янв 2022
:
Обложка и трек-лист нового альбома DARK FUNERAL
3 ноя 2021
:
Новый альбом DARK FUNERAL выйдет весной
4 фев 2021
:
DARK FUNERAL работают над демо
21 июл 2020
:
Гитарист DARK FUNERAL: «Я всегда стараюсь двигаться вперёд!»
30 янв 2020
:
Концертное видео DARK FUNERAL
21 май 2019
:
Концертное видео DARK FUNERAL
10 ноя 2017
:
DARK FUNERAL сменили ударника
30 янв 2017
:
DARK FUNERAL выиграли награду P3 Guld
20 июн 2016
:
Профессиональное видео полного выступления DARK FUNERAL
1 июн 2016
:
Новое видео DARK FUNERAL
1 апр 2016
:
Новая песня DARK FUNERAL
9 мар 2016
:
Новый альбом DARK FUNERAL выйдет в июне
1 фев 2016
:
DARK FUNERAL начали запись
23 ноя 2015
:
DARK FUNERAL начнут запись в начале 2016
9 янв 2015
:
DARK FUNERAL выпустят лимитированный сингл на виниле
19 дек 2014
:
DARK FUNERAL представили новых басиста и вокалиста
17 дек 2014
:
DARK FUNERAL представили новый состав
12 май 2014
:
DARK FUNERAL отпраздновали юбилей
21 фев 2014
:
DARK FUNERAL готовятся к юбилейному концерту
8 янв 2014
:
DARK FUNERAL отметят юбилей в мае
4 дек 2013
:
Видео полного концерта DARK FUNERAL
22 авг 2013
:
Детали переизданий DARK FUNERAL
11 авг 2013
:
Профессиональное видео c выступления DARK FUNERAL
25 мар 2013
:
Лидер DARK FUNERAL о смерти бывшего гитариста
25 мар 2013
:
Умер бывший гитарист NECROPHOBIC/DARK FUNERAL
7 мар 2013
:
EMPEROR MAGUS CALIGULA вернется на юбилейные концерты в DARK FUNERAL
4 фев 2013
:
DARK FUNERAL в Денвере
31 дек 2012
:
DARK FUNERAL готовят сюрпризы на юбилей
6 авг 2012
:
Профессиональное видео всего выступления DARK FUNERAL
17 май 2012
:
DARK FUNERAL подписали контракт с CENTURY MEDIA RECORDS
11 окт 2011
:
Видео с выступления нового состава DARK FUNERAL
15 сен 2011
:
DARK FUNERAL ушли с REGAIN RECORDS
28 июл 2011
:
DARK FUNERAL представляют нового басиста
1 июл 2011
:
Новый вокалист DARK FUNERAL
24 июн 2011
:
В DARK FUNERAL вернулся NILS FJALLSTROM
29 мар 2011
:
Гитарист DARK FUNERAL: "Мы вернемся летом!"
8 сен 2010
:
DARK FUNERAL расстались с барабанщиком
31 авг 2010
:
Из DARK FUNERAL ушел басист
25 авг 2010
:
DARK FUNERAL отыграли последнее шоу с MAGUS CALIGULA
26 июл 2010
:
DARK FUNERAL ищут нового вокалиста
13 ноя 2009
:
Аудиосемплы нового альбома DARK FUNERAL
4 ноя 2009
:
Новая песня DARK FUNERAL
21 окт 2009
:
Обложка нового альбома DARK FUNERAL
6 окт 2009
:
Новое видео DARK FUNERAL
20 сен 2009
:
Подробности о новом альбоме DARK FUNERAL
1 сен 2009
:
Название нового альбома DARK FUNERAL
22 авг 2009
:
Гитарист DARK FUNERAL о новом диске
16 июл 2009
:
DARK FUNERAL начинают запись нового альбома
9 июн 2009
:
DARK FUNERAL отправятся в студию в июле
21 мар 2009
:
Гитарист DARK FUNERAL о новом материале
12 фев 2009
:
Новый альбом DARK FUNERAL спродюсирует PETER TÄGTGREN
17 июн 2008
:
DARK FUNERAL : выход DVD "Attera Orbis Terrarum - Part 2" вновь откладывается
20 май 2008
:
Выход DVD DARK FUNERAL "Attera Orbis Terrarum - Part 2" откладывается
4 май 2008
:
DARK FUNERAL продлили контракт с REGAIN RECORDS
12 июн 2007
:
DARK FUNERAL взяли нового ударника
6 апр 2007
:
DARK FUNERAL работают над двумя DVD
5 сен 2006
:
DARK FUNERAL начинают борьбу с "коррумпированными лейблами"
3 ноя 2005
:
DARK FUNERAL в шведском хит-параде
22 авг 2005
:
DARK FUNERAL: детали релиза нового альбома
8 авг 2005
:
DARK FUNERAL возобновили работу над новым альбомом
31 июл 2005
:
Наручные часы от DARK FUNERAL
30 май 2005
:
Шведский министр поклонник DARK FUNERAL ?!?
3 мар 2022
Новое видео DARK FUNERAL
Leviathan, новое видео группы DARK FUNERAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "We Are The Apocalypse", выходящего 18 марта на Century Media Records:
01. Nightfall
02. Let The Devil In
03. When Our Vengeance Is Done
04. Nosferatu
05. When I'm Gone
06. Beyond The Grave
07. A Beast To Praise
08. Leviathan
09. We Are The Apocalypse
http://www.darkfuneral.se
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Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).