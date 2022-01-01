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*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 38
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 17
*Новое видео SCORPIONS 14
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 14
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Dark Funeral

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3 мар 2022 : 		 Новое видео DARK FUNERAL

8 фев 2022 : 		 Новое видео DARK FUNERAL

9 янв 2022 : 		 Новое видео DARK FUNERAL

4 янв 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DARK FUNERAL

3 ноя 2021 : 		 Новый альбом DARK FUNERAL выйдет весной

4 фев 2021 : 		 DARK FUNERAL работают над демо

21 июл 2020 : 		 Гитарист DARK FUNERAL: «Я всегда стараюсь двигаться вперёд!»

30 янв 2020 : 		 Концертное видео DARK FUNERAL

21 май 2019 : 		 Концертное видео DARK FUNERAL

10 ноя 2017 : 		 DARK FUNERAL сменили ударника

30 янв 2017 : 		 DARK FUNERAL выиграли награду P3 Guld

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления DARK FUNERAL

1 июн 2016 : 		 Новое видео DARK FUNERAL

1 апр 2016 : 		 Новая песня DARK FUNERAL

9 мар 2016 : 		 Новый альбом DARK FUNERAL выйдет в июне

1 фев 2016 : 		 DARK FUNERAL начали запись

23 ноя 2015 : 		 DARK FUNERAL начнут запись в начале 2016

9 янв 2015 : 		 DARK FUNERAL выпустят лимитированный сингл на виниле

19 дек 2014 : 		 DARK FUNERAL представили новых басиста и вокалиста

17 дек 2014 : 		 DARK FUNERAL представили новый состав

12 май 2014 : 		 DARK FUNERAL отпраздновали юбилей

21 фев 2014 : 		 DARK FUNERAL готовятся к юбилейному концерту

8 янв 2014 : 		 DARK FUNERAL отметят юбилей в мае

4 дек 2013 : 		 Видео полного концерта DARK FUNERAL

22 авг 2013 : 		 Детали переизданий DARK FUNERAL

11 авг 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления DARK FUNERAL
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|||| 3 мар 2022

Новое видео DARK FUNERAL



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Leviathan, новое видео группы DARK FUNERAL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "We Are The Apocalypse", выходящего 18 марта на Century Media Records:

01. Nightfall
02. Let The Devil In
03. When Our Vengeance Is Done
04. Nosferatu
05. When I'm Gone
06. Beyond The Grave
07. A Beast To Praise
08. Leviathan
09. We Are The Apocalypse




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