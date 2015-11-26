Обложка и трек-лист нового альбома DARK FUNERAL

DARK FUNERAL выпустят новую работу, получившую название We Are The Apocalypse, 18 марта. За оформление отвечал Marcelo Vasco (Slayer, Testament, Kreator), а первый сингл будет представлен седьмого января:
01. Nightfall
02. Let The Devil In
03. When Our Vengeance Is Done
04. Nosferatu
05. When I'm Gone
06. Beyond The Grave
07. A Beast To Praise
08. Leviathan
09. We Are The Apocalypse
Exceptional
Walefar
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