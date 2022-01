4 янв 2022



Обложка и трек-лист нового альбома DARK FUNERAL



DARK FUNERAL выпустят новую работу, получившую название We Are The Apocalypse, 18 марта. За оформление отвечал Marcelo Vasco (Slayer, Testament, Kreator), а первый сингл будет представлен седьмого января:



01. Nightfall

02. Let The Devil In

03. When Our Vengeance Is Done

04. Nosferatu

05. When I'm Gone

06. Beyond The Grave

07. A Beast To Praise

08. Leviathan

09. We Are The Apocalypse http://www.darkfuneral.se





