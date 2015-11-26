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Beartooth

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|||| 19 июл 2020

Вокалист BEARTOOTH: «Нам повезло с туром»



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В недавней беседе с вокалистом BEARTOOTH Caleb'ом Shomo он рассказал о процессе работы над новым альбомом:

«Я много работал над ним в дороге — большую часть пластинки написал так. И нам невероятно повезло с туровым циклом по "Disease", который мы завершили шестого марта в Европе, а через неделю уже всё отменили. Так что мы и так планировали отдыхать от концертов в этом году, не то чтобы целый год, но большую часть точно.

Я уже немало написал для нового диска, всё это было сделано в турне, и привёз сюда студийное оборудование, с чем мне тоже повезло. Когда всё только начиналось, вся эта тема с локдауном, я на месяц эмоционально отключился. Но потом поймал попутный ветер месяца два назад и планомерно работал над песнями. Это очень круто.

Примерно неделю назад я отправил черновик по цепочке. Но я всё равно продолжаю сочинять, у нас ведь полно времени. Но дела с пластинкой идут очень, очень хорошо!»

CALEB SHOMO Promises








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