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Beartooth

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|||| 22 мар 2022

Вокалист BEARTOOTH о первой песне METALLICA



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CALEB SHOMO в рамках недавней беседы на одной из радиостанций ответил на вопрос о том, какую первую песню METALLICA он научился играть:

«Возможно, "Enter Sandman". Я просто предполагаю. Я знаю много песен METALLICA, но если бы мне пришлось поспорить, я бы, наверное, сказал 'Sandman'. Я к тому, что эта песня просто изменила мою жизнь, она изменила мир. Это по-прежнему один из самых тяжелых риффов всех времен. Просто потрясающе».

По поводу того, как он впервые познакомился с музыкой METALLICA, Caleb сказал:

«Это произошло немного позже в жизни, как ни удивительно. Я всегда любил классический рок и был его большим поклонником, но потом, когда я начал больше увлекаться хэви-металлом, очевидно, METALLICA стала для меня чем-то вроде: если ты собираешься увлекаться металлом, то это именно то, что нужно. Да, " Black Album" — это настоящий риффовый альбом, состоящий из тем, под которые ты то и дело крутишь башкой, ну а "Sandman" — это просто убойная открывашка!»

В итоге он выбрал песню "Blackened" в качестве той песни METALLICA, что будет звучать после интервью и сказал о своем выборе:

«Этот рифф очень классный, и сама песня убойна. Я люблю каждую ее часть. Так что для меня этот выбор очевиден».

На вопрос, беспокоит ли его "отсутствие баса" на альбоме METALLICA 1988 года "...And Justice For All", когда он слушает его, Caleb ответил:

«Да не особо. Я не фокусируюсь на этом. Я просто сосредоточен на гитарах — гитарах и вокале. И, конечно, не в обиду басу — это очень важная часть, но я никогда не думал о нем. Просто в этой пластинке мой мозг вращается вокруг гитарных риффов. Я все еще считаю, что она звучит невероятно тяжело и уникально, и является прекрасным образцом того времени».

BEARTOOTH





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