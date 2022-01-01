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У BEARTOOTH есть половина альбома



Caleb Shomo в рамках недавнего интервью рассказал о новом материале группы:



«Половина пластинки уже готова. Я уехал в Лос-Анджелес и за последний месяц я провёл там в общей сложности около трёх недель. Я просто писал, работал и придумывал новое звучание для этой пластинки. И это происходило очень, очень быстро. И это мой самый любимый материал, который я когда-либо писал. Я знаю, что многие люди говорят так о своих новых вещах, которые ещё не вышли, но для меня это просто не может быть описанием того, на каком этапе жизни я нахожусь, и я думаю, что звучание отражает положение вещей».













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