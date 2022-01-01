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*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 22
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Новое видео KID ROCK 13
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 13
*Новое видео CREMATORY 11
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Beartooth

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У BEARTOOTH есть половина альбома



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Caleb Shomo в рамках недавнего интервью рассказал о новом материале группы:

«Половина пластинки уже готова. Я уехал в Лос-Анджелес и за последний месяц я провёл там в общей сложности около трёх недель. Я просто писал, работал и придумывал новое звучание для этой пластинки. И это происходило очень, очень быстро. И это мой самый любимый материал, который я когда-либо писал. Я знаю, что многие люди говорят так о своих новых вещах, которые ещё не вышли, но для меня это просто не может быть описанием того, на каком этапе жизни я нахожусь, и я думаю, что звучание отражает положение вещей».

CALEB SHOMO Says Half Of Next BEARTOOTH Album Is





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