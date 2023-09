сегодня



Профессиональное видео с выступления BEARTOOTH



Профессиональное видео с выступления BEARTOOTH , которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2023, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Devastation"

"The Lines"

"Disease"

"Sunshine!"

"Beaten In Lips"

"Bad Listener"

"You Never Know"

"Hell Of It"

"Might Love Myself"

"Body Bag"

"Hated"

"Riptide"

"In Between"

"The Past Is Dead"

"The Last Riff"







