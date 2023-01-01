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Вокалист BEARTOOTH: «У нас сейчас лучший состав»



Caleb Shomo в рамках недавнего интервью обсудил частные смены состава на раннем этапе карьеры коллектива и рассказал о том, какой вывод из этого был сделан в дальнейшем:



«Да, к счастью, у нас есть состав, который сохранился надолго. Я полагаю, что нечто подобное и то, как это происходит, когда только я пою и играю на всех инструментах, по крайней мере, в студии... Как всё это устроено, должно было претерпеть некоторые изменения. Да и у всех остальных тоже есть своя жизнь, которую они должны прожить. И не все хотят всё время быть в турах, и я это вполне уважаю. Но я считаю, что на данный момент у нас есть оптимальный состав. Он хорош. У нас одни из лучших исполнителей за всю нашу карьеру. Я очень горжусь всеми, кто стоит сегодня на одной сцене. И я чувствую, что с каждым концертом мы всё лучше понимаем друг друга, становимся всё более единой командой, и это поднимает живое шоу BEARTOOTH на совершенно новый уровень».







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