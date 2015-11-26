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Beartooth

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Вокалист BEARTOOTH: «Люблю я Японию!»



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Вокалист BEARTOOTH Caleb Shomo был гостем программы "The Electric Theater With Clown", которую ведёт M. Shawn "Clown" Crahan из SLIPKNOT, и в рамках беседы была, в частности, затронута тема ношения масок в Японии:

«Когда мы впервые сюда приехали, я спросил: "Люди боятся заразиться? В чём дело?" И мне объяснили: "Нет. Это значит, что они больны, и они делают всё, что в их силах, чтобы никто больше не заболел". И я такой: "Чувак, это просто чуждый мне подход к культуре, в которой я вырос". Мне кажется, что большая часть американской культуры состоит в том, что ты ориентирован на себя и только себя. Буквально пофигу на всех, кто на твоём пути; это не имеет значения.

Очевидно, что такие не все, но большая часть нашего общества — несомненно. Так что было интересно узнать, что это так укоренилось в уважении и понимании того, что у людей есть грёбаная жизнь, работа и семья, и если они заболеют, это может всё испортить... Они делают это из уважения к другим, и я такой: "Чувак, это просто охренеть как круто".

Японская культура, чувак, у меня в фаворитах. Для последней записи, которую мы выпустили, я должен был провести там 10 дней в студии. И там был только я, парень с камерой, и я просто должен был прожить там 10 дней в Сибуя. И я такой: "Это просто охренеть как интересно для меня, чувак!" Этика работы — даже со звукорежиссёром в студии — я бы что-то сказал, и через десять секунд эта хрень была бы сделана, или было выяснено то, как можно сделать эту хрень, или найден тот, кто может сделать эту хрень. Объём уважения и понимания... Я не знаю... Просто для меня это было совершенно умопомрачительным событием. Но именно поэтому эта страна и стала моей любимой».

BEARTOOTH





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