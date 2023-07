сегодня



Новая песня BEARTOOTH



"Might Love Myself", новая песня группы BEARTOOTH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Surface", выход которого запланирован на 13 октября на Red Bull Records.



Трек-лист:



01. The Surface

02. Riptide

03. Doubt Me

04. The Better Me (feat. Hardy)

05. Might Love Myself

06. Sunshine!

07. What’s Killing You

08. Look The Other Way

09. What Are You Waiting For

10. My New Reality

11. I Was Alive







